Litteraturbåten Epos i fare for å bli lagt ned

Båten har i 62 år reist langs vestlandskysten for å formidle bøker og leseglede.

Stiftelsen Litteraturbåten Epos har vedtatt å legge båten ut for salg og si opp daglig leder, dersom ikke økonomien bedres innen 30. juni. Det opplyser stiftelsen i en pressemelding.

Litteraturbåten trenger i underkant av en halv million kroner for å holde driften i gang ut året. På tre år har båten besøkt 44 kommuner på Vestlandet, med over 150 arrangementer og 5000 besøkende.

– Dette er enormt trist. Me ser så tydeleg at tilbodet er ynskt, sett pris på og eit viktig tilskot i distrikta, men det er ikkje mogleg å drive ein kulturinstitusjon utan driftsstøtte, sier daglig leder Maria Pile Svåsand.

Stiftelsen har én ansatt og båten har i 62 år reist langs vestlandskysten for å formidle bøker og leseglede. De har nå en gjeld på 2,3 millioner kroner og trenger redningsmidler for 2025, for å unngå salg av båten.

Båten skal på turné under Bergen Assembly i høst, og har fått støtte til nye prosjekter for barn og unge.

Epos ble etablert som stiftelse av Tekstallianse 2022 etter at Fritt Ord ga tre millioner kroner for å videreføre det tidligere 60 år lange tradisjonen som tidligere var et fylkeskommunalt tilbud.