Legg frem tallene om engelsken!

ENGELSKDBATTEN: Bok 365s Anders Neraal har gjort en iherdig og prisverdig innsats for å fremskaffe tall for hvor mye av litteraturen som selges i norsk bokhandler er på engelsk.

Oppfordringen om å fremlegge tall er støttet av flere, senest språkrådsdirektør Åse Wetås i Klassekampen onsdag denne uken. Statistikken er viktig for språkpolitikken og hvordan den rigges.

Deler av bransjen skrubber når det gjelder å komme med tall. Det er kanskje betimelig å minne om det kulturelle og språkpolitiske ansvar bokbransjen har utover å fremme bunnlinjen. Norge har noen av verdens rauseste litteraturpolitiske ordninger. Det har vi råd til å holde oss med; de bør bli enda bedre og mer målrettet. Ordningene er der først og fremst for å ta vare på og fremme norsk språk, ikke av hensyn til bokbransjen.

Jeg kan bare gjenta det budskapet jeg er glad for at Noregs Mållags leder Peder Lofnes Hauge støtter i et innlegg i Bok365: «Trond Vernegg frå Riksmålsforbundet peikar heilt rett på at også forlag og bokbransje må ta større ansvar. Det held ikkje å vente på tiltak frå målrørsla, staten eller marknaden. Dei som tener pengar på språk og litteratur har òg eit ansvar for å sikre at dei norske språka overlever som levande lesespråk.»

Mai er ikke tiden for det; ellers hadde Peder Lofnes Hauge og jeg etter våre klare meldinger ventet å bli møtt av et fakkeltog på trammen. Av nyfrelste, språkentusiastiske forleggere og bokhandlere, klare til aktiv innsats for norsk språk. Men det er jo fortsatt von i hengjande snøre og lenge til fakkeltogtid. Så vi venter…

TROND VERNEGG

Leder av Riksmålsforbundet

