Kronprinsesse Mette-Marit møtte barnebokstudenter

Kronprinsesse Mette-Marit og Oslos ordfører Anne Lindboe besøkte Norsk barnebokinstitutt for lanseringen av årets studentantologi – og for å lære mer om hvordan instituttet jobber med å vekke leselyst hos barn og unge.

– Det blir mange gøyale univers, tror jeg, sa H.K.H. kronprinsesse Mette-Marit etter å ha håndhilst på alle avgangsstudentene ved Norsk barnebokinstitutts forfatterutdanning fredag ettermiddag.

Anledningen var lanseringen av en antologi med på bachelorstudentenes egne barnelitterære tekster – «Ender på trykk».

Instituttets leder Nisrin Maktabi-Barkouki hadde invitert både H.K.H. kronprinsesse Mette-Marit og Oslos ordfører Anne Lindboe for å lytte til de nye tekstene – og for å fortelle om instituttets arbeid med leselyst gjennom forfatterutdanning og litteraturformidling.

Det er viktig å invitere inn gjester for å skape interesse for instituttets arbeid, sier Maktabi-Barkouki til Bok365.

– Jeg sendte en e-post til slottet som et spontant innfall for å få fokus på de nye studentene, og jammen fikk vi svar, smiler Maktabi-Barkouki som møtte gjestene sammen med styreleder Arild Grande, fagleder for studiet Steffen Sørum og representanter for studentene.

Etter et innledende møte skulle de prominente gjestene høre opplesning av de 15 studentene.

Maktabi-Barkouki innledet med at disse 15 tok sine første litterære skritt ut i offentligheten med lanseringen.

– Leselyst kommer ikke av seg selv. Den må vekkes, sa Maktabi-Barkouki fra scenen.

Hun la til at studentene nettopp klarte det å skape undring, latter og fantasi i sine tekster.

Deretter ble det både latter og entusiastisk applaus fra salen mens de nye forfatterne leste sine tekster.

Norsk barnebokinstitutt er et nasjonalt senter for barne- og ungdomslitteratur, og jobber bredt med å fremme leselyst.