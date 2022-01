Krim og romaner vi gleder oss til

Hormonbehandling, kidnappinger, rastløs kjærlighet og en død saksofonist på Vossa Jazz er bare noen av ingrediensene i årets bokvår.

Hvordan er det å vokse opp på Tenerife? Og hva skjer når en infiltratør fra PST ender opp med å bli jihadist? Dette og mye annet kan du lese om i årets nye bøker. God bokvår!

Gotisk spenning

Kjersti Halvorsen, som debuterte med Ida tar ansvar i 2019, kommer med ny roman. I Det er jeg som kan hjelpe deg (Cappelen Damm) møter vi psykologen Edvin som jobber på rusavdelingen som holder til i et omgjort gammelt slott. En dag dukker pasienten André opp, og Edvin kjenner ham umiddelbart igjen som mobberen fra ungdomstiden. De to blir dermed tvunget til å omgås igjen, denne gangen på ganske andre premisser.

Hormonell humor

Astrid Nordangs Anita (53) (Cappelen Damm) handler om Anita som skal til Roma for å skrive essay om innspillingen av filmen Medea. Dagen før hun reiser forteller sønnen at han vil bli kvinne. Anita begynner å tenke på hormonbehandlinger og østrogentablettene legen ikke vil skrive ut til henne til tross for at hun befinner seg midt i overgangsalderen. Vel fremme i Roma deler hun kjøkken med fem voksne menn. Det er duket for diskusjoner og erotiske forviklinger.

Å bli voksen på Tenerife

Andrea Abreu ble født på Tenerife i 1995 og det er på Tenerife handlingen i romanen Skydekke (Aschehoug) finner sted. Året er 2005, det er sommer, og to bestevenninner tilbringer ferien i fjellandsbyen de vokste opp i, ved vulkanen Teide. De drømmer om å være voksne og slanke og kroppshårløse, men mest av alt drømmer de om havet som de aldri har sett. Romanen er oversatt av Øyunn Rishøi Hedemann.

Nesten sanne innfall

Rune Berg sin debutroman Nesten sanne historier om Rune Lisbeth Berg (Tiden) handler om en gutt som vil bli lagt merke til. På den lille øya han vokser opp kryr det av karakterer. Vi møter Dass-Elvis, Klokke-Rolf og Gravemaskin-Jarle. Kanskje er det et kallenavn som skal til for at han kan bli lagt merke til og få venner? Hva må han i så fall gjøre? Stjele på butikken, kaste seg ut fra øyas høyeste gran? Ingen innfall skal være uprøvde.

Jubileumskrim om Beltø

Tom Egeland (f. 1959) har høstet norsk og internasjonal anerkjennelse for krimbøkene om arkeologen Bjørn Beltø. Nå er den tiende boka om arkeologen på trappene. I den forrige boka, Sølvmyntene, ble Beltø kjent med datteren Angelina, og det er sammen med henne mysteriet i den kommende boka Metusalem-prosjektet (Strawberry) nøstes opp. I Metusalem-prosjektet leder Beltø utgravningen av en vikinggrav. I graven finner de et skjelett som ikke har noe der å gjøre. Linjene skal snart trekkes mellom gammeltestamentlige myter og norrøn mytologi.

Sex i fremtiden

Sara Johnsen er for mange kjent som regissør og forfatter for film og TV, nå sist som regissør av TV-serien 22. juli. Til våren kommer hun med en annerledes fremtidsroman, Til Dancing Boy, som handler om Lizz og mannen og deres klinikk Orgasmeriet, der kunder blir tilfredsstilt ved hjelp av spesialskrevne historier og avanserte sensorer. Stedet er en stor suksess, men Lizz er rotløs, rastløs og ikke helt på plass i det som burde vært et vellykket liv. «Dette er en underholdende historie full av lengsel og sanselighet, skrevet i et røft og direkte språk», skriver forlaget Gyldendal.

Australsk krimsuksess

Australske Garry Disher har utgitt over 50 bøker i flere sjangre, men er kanskje mest kjent for sine populære krimbøker. Nå kommer endelig krimsuksessen på norsk. Dragemannen handler om en seriemorder som herjer på en liten halvøy utenfor Melbourne. Førstebetjent Hal Challis i kriminalpolitiet, Ellen Destry og resten av teamet kjemper mot klokka for å pågripe ham før han slår til igjen. Dragemannen, som gis ut på Aschehoug, er den første boka i Peninsula-serien. Boka er oversatt av Morten Hansen.

Lindstrøm er tilbake

Merete Lindstrøm er kjent for å være en av Norges største novellemestre, og har dessuten gitt ut en rekke kritikerroste romaner. Den kommende utgivelsen hennes, Vinterhest (Okto-

ber), kan leses litt som begge deler. Ifølge forlaget er boka satt sammen av små enkeltstående historier, men den kvinnelige fortellerstemmen er (trolig!) den samme. Vinterhest handler om reising, om rastløshet og leting etter noe som kanskje er kjærlighet, eller en slags erstatning, og ikke minst ønsket om å finne et nytt sted eller bare komme tilbake til det som var.

Fra infiltratør til jihadist?

Hva skjer når en infiltratør går over til den andre siden? I Husk du skal dø av Olav W. Rokseth, blir PST-etterforsker Ellen Marie Moi utsatt for et attentat i Syria. Kollegaen Camilla blir bortført, og tilbake i Oslo hyrer Ellen Marie tidligere etterretningsagent Alex Borge til å dra til Syria for å redde henne. Alex infiltrerer gruppen, men får økende respekt for den karismatiske lederen, og går med hele seg opp i rollen som jihadist. Samtidig er to syriske terrorister på vei til Oslo. Er det en sammenheng mellom kidnappingen av Camilla og terrortrusselen mot Norge?

Drap på scenen

Randi Fuglehaug vant blant annet Maurits Hansen-prisen for beste krimdebut i 2021, med boka Fallesjuke. Nå satser Kagge på en ny krimsuksess fra Fuglehaug, denne gangen med boka Tonedød som handler om en verdensberømt saksofonist som faller død om på scenen under Vossa Jazz. Etterforskningen rykker idylliske Voss ut av påskefreden, og den egenrådige journalisten Agnes Tveit havner midt oppi et livsfarlig drapsmysterium.