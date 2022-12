Jenny Fagerlunds feelgood-julenovelle handler om alt som må til for å få julestemning.

Jenny Fagerlund (f. 1979) er forfatter og journalist. Hun har skrevet fem bøker innen feelgood-sjangeren. Sammen med forfatterkollega Caroline Säfstrand driver hun feelgood-podcasten «Feelgood med Jenny och Caroline».

24 gode gjerninger (2021) er en juleroman og Fagerlunds første bok på norsk. I februar utgir Gyldendal hennes tredje bok, med tittelen Begynnelsen på noe nytt.

Julenovelle: Å komme hjem

Oversatt av Elisabeth Bjørnson, MNO

Huset var akkurat som Hanna husket det. Bare litt mer nedslitt og med en overgrodd hage. Men det skulle de fikse. En varm følelse spredde seg i magen mens de kjørte oppover innkjørselen. Det var nesten nøyaktig ti år siden hun var her sist. Da hadde huset vært fullt av folk, og det hadde nesten vært vanskelig å få litt tid for seg selv. Nå var de helt alene. Hun, Oscar og Sally.

«Er vi fremme?» spurte Oscar og så opp fra mobilen. «Huset ser ikke så veldig fint ut.»

«Det ser ut som et kråkeslott,» svarte Hanna. «Men vi skal gjøre det fint igjen. Etter jul får vi dessuten hjelp av håndverkerne.»

«Jeg trodde det var du som skulle fikse huset,» sa Oscar, og Hanna måtte le da hun møtte det litt ironiske blikket hans.

«Så det trodde du,» svarte hun og klemte hånden hans. «Skal vi bære inn bagasjen?»

«Og slippe ut Sally.»

Hanna åpnet bagasjerommet og løftet Sally ut av hundeburet. Den lille dvergpuddelen var blitt altfor stiv til å kunne hoppe inn i og ut av bilen selv. Det var nok bare et tidsspørsmål før hun måtte forlate dem, tenkte Hanna og strøk hunden på ørene. Hun hadde kjøpt Sally etter den julen da alt raste sammen. Hun hadde gjort mye det året. Forlatt Båstad, møtt Mattias og skapt seg en ny tilværelse. Nå var hun tilbake. Med Oscar og Sally, men uten Mattias.

Hun åpnet døren til huset og kjente et streif av vemod. Hun lot hånden gli over den tunge entrébenken så støvet virvlet opp i luften, tok av seg vinterstøvlene og fortsatte inn på kjøkkenet. Alt var så velkjent, fra det store trebordet med plass til naboer, venner og bekjente, til fuglemateren utenfor kjøkkenvinduet, som mormor hadde vært nøye med å fylle opp hver vinter. Hun trakk pusten dypt og så ut over hagen. Denne julen kom ikke til å bli som vanlig, men hun ville gjøre alt for at Oscar skulle få sin beste jul noensinne. Det fortjente han etter dette turbulente året.

***

En uke senere duftet huset svakt av sitron etter at Hanna hadde hatt grovrengjøring i alle rommene. Fillerya på kjøkkenet og det store, orientalske teppet i stuen var luftet og banket skikkelig, og i annen etasje hadde hun og Oscar ryddet ut av det gamle rommet hennes for å gi plass til tingene hans. Selv om hun elsket å være der, var huset i dårligere stand enn hun hadde trodd. Hun hadde blant annet oppdaget at vinduskarmene var råtne, at et av toalettene var ubrukelig, og at det dryppet vann fra taket i allrommet i annen etasje. Hun hadde satt en bøtte under, men ante ikke hvordan hun skulle få tak i noen som kunne reparere lekkasjen nå da det bare var tre dager igjen til jul.

Trøtthetsfølelsen skyllet over henne, men hun hadde fremdeles en masse igjen å gjøre. Julemat og juletre måtte handles inn, og huset skulle pyntes.

Hun stivnet til da det plutselig banket på døren. Det var bare hennes beste venn Angelica som visste at de var her. Men Angelica hadde reist til Sør-Afrika for å feire jul med familien.

Før Hanna rakk å komme seg ut av kjøkkenet, hørte hun at dørhåndtaket ble trykket ned, etterfulgt av Oscars oppspilte stemme og en annen velkjent røst.

Andreas? Hjertet hennes slo hardere, og hun gikk langsomt mot entreen. Da hun kom dit, løftet Andreas blikket, og de så rett på hverandre.

«Jeg visste ikke at du var på besøk,» sa hun og anstrengte seg for ikke å skjelve i stemmen.

«Jeg har flyttet tilbake til Båstad,» svarte Andreas rolig. «Men hva gjør du her?»

«Vi har flyttet hit,» sa Oscar, og gjorde Hanna plutselig oppmerksom på at de ikke var alene.

«Dette er Oscar, sønnen min. Og dette er Andreas, en gammel …»

«Barndomsvenn,» innskjøt Andreas og smilte til Oscar.

De hadde vært mye mer enn det, tenkte Hanna og betraktet ham mens han pratet med Oscar. Da foreldrene hennes gikk bort, hadde hun flyttet til mormor og straks blitt venner med Andreas, som bodde på nabogården. Da de ble eldre, hadde vennskapet utviklet seg til kjærlighet, og hun hadde trodd at de skulle tilbringe livet sammen.

Men han hadde sveket henne, og hun hadde forlatt Båstad.

«Foreldrene til Andreas bor på gården ved siden av,» sa Hanna og ble overrasket over hvor rolig hun hørtes ut, selv om hun var i fullt opprør innvendig.

«Jeg har tatt over etter dem, de bor i en leilighet nede i bygda nå.»

«Jaså …»

«Vil du komme inn og drikke kaffe med oss?» spurte Oscar, som ikke hadde oppfattet den trykkede stemningen.

«Du behøver ikke …» begynte Hanna.

«Gjerne,» avbrøt Andreas.

Før Hanna rakk å protestere, hadde han tatt av seg skoene, hengt fra seg jakken og fulgt etter Oscar inn på kjøkkenet.

Hanna ordnet med kaffen og betraktet Oscar, som forsiktig løftet ned et mørkegrønt fat og la på tre tørre safranboller som de hadde kjøpt for flere dager siden.

«Så gode Lucia-boller,» sa Andreas og svelget den tørre bollen ved hjelp av kaffen.

Hanna undertrykte et smil. «De er ikke akkurat som mormors. Hun pleide å bake dobbelt porsjon hver helg for å ha nok til å by alle som kom på kaffebesøk.»

Et streif av melankoli skyllet over henne. Mormor hadde alltid invitert naboer, venner og bekjente. Alle hadde vært velkommen, og hun hadde ikke tall på hvor mange ganger hun hadde kommet hjem fra skolen og blitt møtt av forskjellige mennesker som satt på kjøkkenet og drakk kaffe, koste seg med et eller annet bakverk og snakket om livet.

Hun skottet bort på Andreas, og da blikkene deres møttes, snappet hun etter pusten. Til tross for alle årene som hadde gått siden sist de så hverandre, påvirket han henne fremdeles. Men det var kanskje ikke så rart. En gang hadde han betydd alt.

«Har dere kommet for å bli?» spurte Andreas da Oscar hadde forsvunnet fra kjøkkenet.

«Det er meningen, ja.»

«Kommer mannen din senere?»

«Vi er skilt.» Hanna fingret med den røde og hvite duken. «Mattias bor i Stockholm, og Oscar skal være sammen med ham av og til i helger og ferier.» Hvorfor forteller jeg dette? tenkte hun. Han er da vel ikke interessert i mitt liv?

«Det var leit å høre.» Andreas strakte ut hånden og la den over hennes. Varme stråler skjøt umiddelbart gjennom huden og oppover i armen. Hanna svelget tungt og trakk hånden til seg.

«Sånn er det bare. Bor du her sammen med Emma?»

«Emma? Hvorfor skulle jeg bo sammen med henne?»

Fordi du bedro meg med henne da vi var sammen, ville Hanna si, men konsentrerte seg om kaffekoppen og bollen hun hadde i hånden.

«Hanna?»

«Ok, jeg så dere!» Nå var det sagt. «Det har ingen betydning lenger, men du såret meg virkelig da du ikke var ærlig om følelsene dine.»

«Hva er det du snakker om?» Andreas så forbløffet på henne. «Hvorfor skulle jeg ha såret deg? Det var jo du som dro fra meg!»

«Fordi du ville være sammen med Emma.»

«Nå skjønner jeg ingenting,» sa Andreas og dro hånden gjennom håret. «Emma og jeg var bare venner. Vi har ikke engang hatt noen kontakt siden hun flyttet til Göteborg sammen med familien.»

Hanna stirret på Andreas. Hvorfor løy han? «Emma fortalte om forholdet deres,» sa hun sammenbitt. «Og jeg så dere den juledagen.»

Det hadde vært så grusomt. Hun hadde vært litt sent ute til Emmas fest, og da hun ankom rød og andpusten, hadde hun sett Emma med armene rundt halsen til Andreas og munnen presset mot hans. Hun hadde styrtet ut igjen, men like etter hadde Emma innhentet henne og sagt at hun og Andreas var forelsket i hverandre, og at de ikke hadde villet fortelle det før etter jul. Minnet om det som hadde skjedd, gjorde fremdeles vondt. Hun hadde vært så forelsket og så dum at hun hadde trodd at hun og Andreas hadde noe spesielt. Dagen etter hadde hun reist fra Båstad, og ikke lenge etter hadde hun truffet Mattias.

«Du forlot meg, Hanna. Det var du som dro fra Båstad uten et ord!»

«Hold opp!» freste Hanna og fortalte nøyaktig hva hun hadde sett. Da hun var ferdig, stirret Andres forbløffet på henne.

«Emma løy,» sa han langsomt. «Og jeg kysset henne aldri på den festen. Hun var full og forsøkte å kysse meg, men hvis du hadde blitt litt til, ville du ha sett at jeg ba henne gå.»

***

Neste morgen våknet Hanna med hodepine, og da Oscar kom inn til henne, full av forventning fordi hun hadde lovet at de skulle kjøpe juletre, tvang hun seg opp av sengen. Lekkasjen i taket hadde blitt verre i løpet av natten. Mormors julepynt så ut til å ha forsvunnet, hun hadde ikke rukket å handle, og på toppen av det hele hadde hun ligget våken halve natten og tenkt på det Andreas hadde fortalt. Var det sant? At han aldri hadde vært interessert i Emma? Hun begravde hodet i hendene og stønnet lavt. Hun hadde rømt hals over hode og kastet seg inn i et nytt forhold etter bare noen måneder. Hadde alt vært bortkastet?

«Mamma, er det noe i veien?» Uroen i stemmen til Oscar fikk Hanna til å se opp. Nei, alt hadde ikke vært bortkastet. Hun hadde Oscar, sin fine, vidunderlige sønn. Og hun ville ha gjort alt sammen om igjen hvis det betydde at hun fikk være moren hans.

«Ingen fare, jeg sov bare litt dårlig i natt og har vondt i hodet.»

«Skal vi ikke kjøpe juletre?»

«Selvfølgelig skal vi det. Hvis du tar båndet på Sally, så henter jeg bilnøklene.»

En stund senere hadde de fått stuet seg inn i bilen, og Hanna stirret på bilnøkkelen, som om hun kunne få bilen til å starte bare ved hjelp av tanken. Hun dreide om nøkkelen en gang til, men bilen var helt død.

«Vi kommer nok ikke så langt i dag, er jeg redd,» sa hun så rolig hun kunne, selv om hun egentlig hadde lyst til å skrike rett ut.

«Hvorfor ikke?» spurte Oscar med skjelvende stemme.

«Det virker som om bilen har gått i stykker. Vi må nok ta bena fatt for å handle.»

«Men juletreet da?»

«Jeg vet ikke.» Hanna stirret bort mot skjulet. «Kanskje vi kan frakte det på kjelken.»

Ansiktet til Oscar lyste opp. «Hurra, da kan vi ake nedover bakken også.»

Hanna lo. «Helt klart.»

Mens hun gikk mot skjulet, følte hun seg lettere. Dette skulle de klare.

***

Å kjøpe juletre og prøve å få det hjem på kjelken hadde føltes som en god idé. Nå lurte Hanna på hva slags innfall hun hadde fått. Det var nemlig altfor lite snø og treet var altfor tungt.

«Ta i, mamma!» ropte Oscar et stykke foran henne.

«Stikk i forveien, du, jeg er snart fremme, jeg også,» svarte hun og så lengselsfullt mot huset. Det er bare en bakke, jeg klarer dette, tenkte hun og halte i kjelken, som plutselig veltet.

«Nei!» ropte hun, men det var for sent, og hun måtte bare se på at kjelken og treet raste ned i grøfta. Tårene sved i øynene, og klumpen i halsen vokste. Jeg klarer ikke dette, tenkte hun. Jeg klarer ikke å være alene om alt. Hun sank ned i den våte snøen og la armene rundt kroppen. Etter at Mattias hadde gått fra henne, hadde hun virkelig prøvd å klare seg på egen hånd. Men nå, etter å ha flyttet hjem igjen, med en masse som skulle gjøres og en bil som var i stykker, følte hun seg ynkelig. Hun ville så gjerne at Oscar skulle få en flott jul. Etter fjorårets opprivende skilsmisse trengte de det, begge to. Men nå satt hun isteden og gråt mens juletreet lå i grøfta og den våte snøen trengte seg inn i buksene. Det hadde slett ikke vært sånn hun hadde forestilt seg at livet skulle bli. Mattias hadde vært feil for henne, det hadde hun skjønt ganske fort etter at de traff hverandre. Men i og med at hun var gravid, hadde hun bestemt seg for å gi forholdet en sjanse. Det hadde ikke vært bare dårlig, men hun hadde ikke trivdes i det store, ødslige huset – som hadde vært innredet etter de siste trendene, men som mer hadde føltes som et utstillingshjem – og hun hadde aldri trivdes helt med det overfladiske livet der alt dreide seg om å passe inn. Å flytte hit hadde føltes som en riktig avgjørelse. Hun ville så gjerne skape det hjemmet hun hadde lengtet sånn etter. Men kanskje det bare var en drøm? De hadde ingen venner her, ingen som kunne hjelpe dem, og hun følte seg forferdelig ensom.

Hanna rykket til da hun kjente en hånd på skulderen.

«Hvordan er det med deg?»

Hun strøk tårene raskt vekk fra kinnene og vendte ansiktet opp mot Andreas.

«Bare bra.»

«Det ser ut som om du har fått problemer med det der?» Andreas nikket mot grøfta.

«Det er ikke noe problem, jeg fikser det.» Hanna reiste seg. «Jeg falt, men nå er alt i orden.»

«Ok.» Andreas så granskende på henne. «Er du sikker på at det er bra med deg?»

«Absolutt.» Hanna nikket, men så kom de dumme tårene igjen. «Unnskyld, det har vært litt mye i det siste. Jeg er bare litt trøtt.»

Uten at Hanna visste hvordan det skjedde, var hun i armene til Andreas og presset ansiktet mot den svarte dunjakken hans mens tårene strømmet nedover kinnene. «Unnskyld,» hulket hun. «Det er bare så vanskelig. Jeg ville at vi skulle få en ny start, men ingenting blir som jeg hadde tenkt. Forleden dag oppdaget jeg en lekkasje i taket, og i morges ville ikke bilen starte.»

«Og da bestemte du deg for å gå og kjøpe et blytungt juletre og dra det oppover halve åsen?» spurte Andreas, og Hanna kunne nesten høre at han smilte. «Hvorfor ba du ikke om hjelp?»

Hanna trakk seg ut av armene hans. «Hvem skulle jeg spørre?»

«Meg, foreldrene mine, de gamle vennene dine og de gamle vennene til mormoren din.»

«Men hvorfor skulle de hjelpe meg?»

Andreas så på Hanna en lang stund før han gikk ned i grøfta, fikk juletreet løs fra kjelken og løftet det opp på skulderen. «Jeg tar dette, så kan du ta kjelken,» sa han og begynte å gå oppover bakken.

Hanna så etter ham en lang stund før hun klarte å ta seg sammen, fikk tak i kjelken og gikk etter ham.

Da de kom frem til huset, la han treet på verandaen og nikket inn mot huset. «Vis meg lekkasjen.»

«Du behøver ikke …»

«Men jeg vil.»

Hanna skulle akkurat til å protestere igjen, men hun ga opp. Hvis Andreas ville se på lekkasjen, så fikk han vel det da. Hun orket ikke å krangle om det. Ikke når hun var så utmattet som nå.

***

Neste morgen våknet Hanna til lukten av julegrøt og mumling fra kjøkkenet. Hun skyndte seg opp av sengen og dro på seg morgenkåpen. Oscar måtte ha sluppet inn Andreas igjen, men hun skjønte ikke hvorfor han ikke hadde vekket henne. Da hun kom frem til kjøkkenet, bråstoppet hun. For det var ikke bare Andreas og Oscar. Det var flere andre personer som hun kjente igjen fra oppveksten også, og alle var opptatt med å sortere julepynt, henge opp mormors julegardiner, legge nybakte kaker på forskjellige fat og koke risengrynsgrøt. Hanna gned seg i øynene for å finne ut om hun sov fremdeles. Men alle var der. Personer hun ikke hadde møtt på flere år, men som ofte hadde vært der mens mormor levde.

«Lille venn, du ser ut som om du har sett et spøkelse,» sa Lisa, moren til Andreas. «Vi har pyntet huset, og Börje henger opp lyslenkene på verandaen.»

«Men …»

«Mormoren din hadde ikke villet at du skulle være alene om alt dette, hun hadde villet at vi skulle gjøre som vi alltid har gjort. Hjelpe hverandre.»

Hanna glippet med øynene. «Det er det fineste noen har gjort for meg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal takke dere.»

«Ikke takk oss, takk Andreas som fortalte at du var her. Hvorfor i all verden har du ikke besøkt oss?»

«Jeg trodde ikke dere ville ha meg her.»

Lisa så forundret på henne. «Det vil vi vel!»

«Men jeg reiste jo fra dere … jeg reiste fra …»

«Det betyr ikke at vi ikke bryr oss om deg.» Moren til Andreas la armene rundt henne. «Jeg skal innrømme at jeg ble fortvilet da du forlot Andreas, men jeg går ut fra at du hadde dine grunner. Og for en herlig gutt du har med deg hjem.»

Hanna så på Oscar. Den fine gutten hennes som hun elsket over alt i verden. Han hjalp Maud, en av mormorens venninner, med å finne frem julepynt.

«Jeg har fikset lekkasjen,» sa Andrea og ga henne et krus med varm sjokolade. «Og så har jeg sjekket taket, du blir nok nødt til å skifte det ut til våren, men du klarer vinteren hvis vi bare ser ordentlig over det.»

«Takk.» Hanna blåste på den varme sjokoladen og torde endelig å se på ham.

Blikket han sendte henne, var så ømt at hvis hun ikke hadde visst bedre, ville hun ha trodd at han fortsatt hadde følelser for henne. Men det kunne vel ikke stemme?

Hanna trakk pusten dypt og gikk rundt for å hilse på alle. Hun hadde aldri trodd at hun kunne få så mye kjærlighet fra mennesker hun ikke hadde truffet på flere år. Hun hadde aldri trodd at de ville slippe alt for å hjelpe dem.

Mye senere, da Oscar sov dypt og alle hadde gått hjem etter en dag i fellesskap med god mat og mye latter, gikk hun ut på verandaen med et ullpledd i armene. Lyslenkene glitret i mørket, og hun satte seg i hammocken og svøpte pleddet rundt seg. En bevegelse fikk henne til å se opp, og da hun fikk øye på Andreas, gikk det et støt gjennom kroppen.

«De var glade for å treffe deg igjen.» Andres slo seg ned ved siden av henne, og da han la armen rundt skuldrene hennes, lente hun seg mot ham.

«Jeg er lei for at jeg ikke snakket med deg,» hvisket hun og kjente at kroppen hans stivnet. «Jeg burde ha sagt noe.»

«Det burde du.» Andreas slappet av igjen, og da han ikke sa noe mer, rettet hun seg opp og møtte blikket hans. Var det for sent for dem? Som om han kunne føle hva hun tenkte, strøk han hånden over kinnet hennes og en hårlokk vekk fra ansiktet.

«Jeg har savnet deg,» sa han lavt.

«Og jeg deg.»

Andreas var den eneste hun ville ha, han var den eneste hun noensinne hadde villet ha. Livet hadde ført dem på villspor, men nå hadde hun fått sjansen til å rette opp alt sammen. Hanna presset leppene mot hans, og da han trakk henne nærmere, slo hun armene rundt halsen hans og kysset ham mer inderlig. Dette var riktig. Han var riktig. Og hun var endelig hjemme igjen.