Jørgen Gunnerud er død

Krimforfatter Jørgen Gunnerud døde onsdag 21. mai, på Rikshospitalet som følge av komplikasjoner etter en hjerteklaffoperasjon. Han ble 76 år gammel.

Det melder Kolon forlag i en pressemelding.

– Det er altfor tidlig og vi sørger over tapet av en usedvanlig god forfatter, et fint menneske med et varmt hjerte, et skarpt blikk og en rask, for ikke å si treffende replikk, skriver Bjørn C. W. Aagenæs, forlegger i Kolon forlag.

Gunnerud var utdannet cand.philol. fra Universitetet i Oslo, med studier i historie, etnologi og nordisk litteratur. Han hadde et langt yrkesliv bak seg, blant annet som lærer i både grunnskole, ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri, og salgssjåfør ved Schous bryggeri.

Han debuterte som forfatter med kriminalromanen Raymond Isaksens utgang på Aventura i 1994. Han utga senere ni kritikerroste krimromaner, samt fortellingen Håvard den halte og romanen Sju dager i september, på Kolon forlag.

I 2007 ble han tildelt Rivertonprisen for krimboka Høstjakt.

– Jørgen jobbet med en ny roman om de første dagene i andre verdenskrig, og det siste jeg leste fra hans hånd var hans nydelige bidrag til Kolons memoarer, som nå fremstår enda mer vakrere. Bidraget vil bli trykt i boka Personlige memoarer – ved Kolons forfattere i anledning Kolon forlags 30-årsjubileum, som utkommer til høsten, skriver Aagenæs.