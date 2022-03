Jo Nesbø er tildelt nyopprettet krim-pris

Krimfestivalen «Blodig alvor i landsbyen» setter standarden for nyopprettet krimpris og gir den til Jo Nesbø.

Det er krimfestivalen i Rogaland, Blodig alvor i landsbyen, som i dag slipper nyheten om at Jo Nesbø mottar festivalens Gullkniv-pris.

Blodig alvor i landsbyen feirer fem-årsjubileum, og har i den anledning opprettet hedersprisen «Gullkniven». Prisen går til en krimforfatter som har gitt ut fem bøker eller flere over en periode på ti år eller flere. Planen er at prisen skal deles ut hvert femte år.

«I løpet av 25 år har Nesbø beriket norsk krim ved å gi ut en rekke bøker, deriblant tolv Harry Hole-bøker og fem Doktor Proktor-bøker. Forfatteren er en av Norges mest produktive og i 2021 ga vinneren ut hele to novellesamlinger; Sjalusimannen og andre fortellinger og Rotteøya og andre fortellinger», skriver prisjuryen i en pressemelding.

Enkelt språk

Juryen, som består av festivalssjef Simen Ingemundsen og bokblogger Henning Sviland, legger vekt på Nesbøs enkle språk i begrunnelsen:

«Det er ingen tvil om at Jo Nesbø er kjent for knallgod underholdningskrim. Bøkene er lettleste med korte setninger og lite avansert språk, og flere av bøkene inneholder et driv svært få klarer å skape. Nesbø holder som regel trøkket oppe gjennom hele boken, og vi i juryen har enda til gode å legge en utgivelse fra Nesbø fra oss før siste side er lest. Det meste er skrevet forbilledlig uten så mange avanserte detaljer.»

«Gullkniv»-statuetten Nesbø får forestiller et lik med en kniv i ryggen. Liket er av gull med blod fra kuttsåret. Statuetten er smidd av den lokale smeden T. Kristiansen.