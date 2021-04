Grønt lys for robotstemmer

Godt nok – og ikke minst billigere for kundene, mener Forbrukerrådet om mekanisk innleste lydbøker. Men det blir krav om tydelig merking av lydbøkene.

Det ble mye rabalder da Strawberry Publishing rett før årsskiftet spilte inn nærmere 300 robotinnleste lydbøker, noe forlaget selv hevdet var en bransjepolitisk markering.

Tre lydbok-kunder klaget, uavhengig av hverandre, på disse utgivelsene. Alle tre mener at de har betalt overpris for mindreverdige produkter. Nå har Forbrukerrådet talt: De tre har rett til å heve kjøpet og få refundert pengene, men Forbrukerrådet vil likevel ikke sette ned foten for videre salg av denne type produkter.

Lavere priser?

– Problemet her var at kundene ikke ble gjort oppmerksomme på hvilke produkter de faktisk hadde kjøpt. Men ellers er det få grunner til å hindre at denne type lydbøker skal kunne omsettes til norske boklesere. Vi omgir oss i dag med digitale svartjenester, GPS-sendere og forskjellige digitale løsninger for synshemmede, digital lydlesing av TV-teksting og liknende. Og ikke minst har den påklagde produsenten (Strawberry Publishing, red anm.) påpekt at denne type løsninger gir store besparelser, som i neste instans kommer kunden til gode i form av lavere utsalgspriser, sier Erik Tesser Eikk, fagdirektør for forbrukerrett hos Forbrukerrådet. Han legger til: – Kravet er at de robotinnleste lydbøkene merkes, slik at disse kan skilles fra de skuespiller-innleste bøkene.

– Et gjennombrudd

Mye tyder på at det sistnevnte blir en sak for Den norske Forleggerforeningen:

– Vi legger oss ikke opp i hvordan disse produktene merkes, det overlater vi til produsentene. Vårt eneste krav er at man ved bruk av tekst eller symboler tydelig kommuniserer til kunden hvilken type produkt man kjøper, sier Tesser Eikk.

– Dette er et stort gjennombrudd for oss. Nå vil vi kunne oppnå enorme besparelser, som åpner mange nye muligheter, fastslår Alexander Henriksen, adm. direktør i Strawberry Publishing. – Dette vil ivareta to hensyn som vi er svært opptatt av i forlaget: Vi vil kunne spille inn en bredde av utgivelser som tidligere ikke ville vært mulig, og vi vil kunne operere med en bærekraftig garantisum til forfatterne. Og: Som Forbrukerrådet anfører, er kvaliteten på den mekaniske innlesingen absolutt akseptabel.

– Demper vår verste uro

Også i Forfatterforeningen er man i utgangspunktet positive:

– Dette demper vår verste uro på to av de viktigste ankepunktene vi har hatt mot strømmetjenestene: At vi er engstelige for inntektssiden og må være garantert royaltynivåer det går an å leve av – og dernest at lydbok-boomen ikke bare skal komme bestselger-forfatterne til gode, men hele litteraturbredden, sier Heidi Marie Kriznik i Forfatterforeningen.

Det er andre gang på kort tid at et Strawberry-initiativ mottas med åpne armer av foreningen. Nylig tok Strawberry og Henriksen til orde for en garantisum på 15 kroner til forfatterne for hver strømmet bok:

– Det er godt å se et forlag som flagger at de er på lag med forfatterne når det gjelder strømming, og skjønner verdien av å skape en bærekraftig økonomi for de som faktisk skriver litteraturen, uttalte Kriznik den gang.

– Bare trist

I Norsk Skuespillerforbund er ikke tonene like lystige:

– Dette er bare trist. Det er en nedvurdering av litteraturformidling og hva som kreves av forberedelser, faglig tyngde og innlevelse for at en lydbok skal bli virkelig bra. Dette bidrar til mindreverdige produkter, sier nestleder Ulla Tofte Ring i Norsk Skuespillerforbund.

Dette er Alexander Henriksen i Strawberry uenig i:

– Stemmene og romanskikkelsene skapes inne i hodene til leserne og lytterne. Derfor er det ikke noen ulempe at lydbokstemmene befinner seg i et mer nøytralt terreng, på samme måte som bokstavene i en papirbok i utgangspunktet er nøytrale. Og hvis vi skal ta en reality check her: De færreste av oss høres ut som Trond Espen Seim eller Nils Norberg.

– Ikke fair å skyte på oss

Ulla Tofte Ring synes det er spesielt trist at Forfatterforeningen i prinsippet går ut mot en annen gruppe kunstnere:

– Dette er to kulturgrener som bør trekke sammen, ikke motarbeide hverandre.

Heidi Marie Kriznik avviser at de ønsker å motarbeide skuespillerne:

– Jeg kan forstå Skuespillerforbundets skuffelse her, men det er ikke fair å skyte på oss. Vi snakker om primærinntektene for våre medlemmer, vurdert opp mot ekstrainntekter for skuespillerne. Disse ekstrainntektene vil fremdeles være der. De største forfatterne vil fremdeles bli innlest av skuespillere, men i tillegg får vi en større bredde.

NFFO også positive

Også Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening stiller seg positive til Forbrukerrådets utspill:

– Det er ingen hemmelighet at våre forfattere har fått alarmerende liten plass i strømmetjenestene, sier generalsekretær Arne Vestbø i NFFO. – Dette til tross for at sakprosa og faglitteratur er en langt større bokgruppe enn skjønnlitteraturen.

– Jeg har all mulig respekt for nytten av skuespillere, samtidig er det selvsagt ikke slik at alle faktabaserte fagbøker og sakprosa egner seg for en teatralsk form for opplesning. Kostbart blir det også. I mange tilfeller kan faktisk robotinnlesing være hånd i hanske med en nøktern videreformidling av fakta. Vestbø peker spesielt på viktige databaserte kunnskapsbøker innen økonomi, jus og naturfag.

Vestbø understreker at flere av de beste lydbokinnspillingene av sakprosa er gjort av forfatterne selv, og trekker frem professorene Terje Tvedt og Dag Hessen som eksempler. – Men samtidig er det slik at mange forfattere mangler en stemme som kan engasjere, da blir robotinnlesning et godt og rimelig alternativ.

– Neppe store justeringer

Hva tenker de to store strømmetjenestene om dette? Ingen av dem tør på stående fot å love lavere priser:

– Dette kan sikkert påvirke enkeltnedlastinger fra forlag og nettbokhandler, men for vår del vil hovedutbudet av bøker være innlest av profesjonelle skuespillere. Slik vil det også være fremover, så en prisjustering vil eventuelt ligge et godt stykke frem, sier Storytel-sjef Håkon Havik.

I samme terreng befinner også Fabel og Ann-Kristin Vasseljen seg:

– Strømmetjenestene fører kun backlist, så nye bøker som robot-innleses i dag vil først komme inn hos Fabel neste vår. Og både for bøkene vi allerede har i tilbudet vårt, og for bestselgere som kommer til, vil skuespillerinnleste bøker utgjøre godt over 90 prosent av omsetningen vår i overskuelig fremtid. En prisjustering vil ligge langt frem i tid, og den vil neppe bli stor.