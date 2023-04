Flytter inn i Nasjonalgalleriet

Kagge med storsatsing i Universitetsgaten: Nå blir makten i forlags-Norge enda mer konsentrert – bokstavelig talt.

– Det er en drømmeløsning for alle involverte: For oss, for Nasjonalgalleriet og Nasjonalmuseet, og ikke minst for byens befolkning, fastslår Tuva Ørbeck Sørheim, forlagssjef i Kagge.

I går ble kontrakten endelig signert: Fra årsskiftet 2023-2024 flytter Kagge forlag inn i Nasjonalgalleriets gamle lokaler. Dermed er alle de store norske forlagene samlet på «et frimerke» midt i hovedstaden: Bonnier og Gyldendal blir nærmeste naboer på den andre siden av Universitetsgata, Aschehoug ligger rett bortenfor, Vigmostad & Bjørke et par kvartaler nordøst, og Norges største forlag Cappelen Damm bare et steinkast unna, i Akersgata.

Satser på bokhall

Ikke nok med det: Kagge ønsker også å kopiere en av eierselskapet JP Politikens suksesshistorier: en stor bokhandel i eget bygg: Boghallen ved Rådhusplassen har vært et kjent og kjært innslag i bybildet for københavnerne siden 1915. Der har man kunnet handler sine bøker, og gå på litteraturarrangementer gjennom samtlige av ukas sju dager.

– En stor bokhall i Nasjonalgalleriet, med tilhørende arrangementer, vil nok en gang gjøre bygget til en kulturell møteplass i byen, fastslår Camilla Myrslo, som er prosjektansvarlig for bokhall-satsingen i Kagge.

Administrerende direktør Lene Juul i JP Politikens Forlag, Kagge forlags danske hovedeier, kan røpe at den nye bokhallen vil kunne matche sitt forbilde i København:

– Vi har ikke landet på eksakt antall kvadratmetre ennå, men Bokhallen vil bli en av de fem-seks største bokhandlene i Norge.

Stengte midlertidig i 2019

Nasjonalgalleriet har vært et kjent og kjært innslag i bybildet siden midten av 1800-tallet. I 2003 ble Nasjonalgalleriet innlemmet i Nasjonalmuseet for kunst. Da utgjorde samlingen rundt 4500 malerier, 900 originalskulpturer, 950 gipsavstøpninger, 17 300 tegninger og 25 000 grafiske blad. Blant museets store attraksjoner er flere av Edvard Munchs hovedverk, som Skrik og Madonna. Dette er verk som har funnet veien til Nasjonalmuseets nye praktbygg ved Aker Brygge.

Parallelt med flytteprosessen har bølgene tidvis gått høyt rundt bruken av den gamle ærverdige bygningen i Universitetsgaten. Da Nasjonalgalleriet stengte dørene i januar 2019, ble det forsikret om at Nasjonalgalleriet også i fremtiden ville være en del av Nasjonalmuseet, og at det ville bli brukt til visning av kunst. Med regjeringens tilslutning gikk Nasjonalmuseet sammen med Sparebankstiftelsen DNB for sikre en rehabilitering og for å finne en løsning til framtidig bruk. Deretter har det vært tyst rundt utredningsarbeidet og jakten på en bærekraftig løsning.

Tiårsavtale

Eksemplene på kulturbygg hvor kostnadene har løpt løpsk, er mange. Noen vil sikkert undre på hva prislappen blir for denne satsingen. I Nasjonalmuseet er man raske med å berolige skeptikerne:

– Dette koster ikke skattebetalerne noe. Det er Kagge Forlag som står for kostnadene for å tilrettelegge lokalene til sitt bruk. Vi snakker heller om en besparelse for skattebetalerne – dels ved at vi får leieinntekter på bygget, dels ved at vi unngår kostnader som gjerne oppstår når bygg blir stående tomme over lengre tid, sier Erik Tesser Eikk, eiendomsdirektør i Nasjonalmuseet.

I utgangspunktet er det snakk om en tiårsavtale. Sparebankstiftelsen og Nasjonalmuseet får dermed en puste- og tenkepause.

– Denne ordningen sperrer heller ikke for annen utstillingsvirksomhet i denne perioden, Nasjonalgalleri-bygningen er stor og Kagge forlag, Bokhallen og tilhørende kafédrift legger bare beslag på deler av lokalene våre, sier Tesser Eikk.

– En egen aura

Vidar Strøm Fallrø er hentet inn som sjefredaktør i Kagge for å bygge opp forlagets skjønnlitterære satsing. Han ser ikke bort fra at de nye omgivelsene kan gi Kagges satsing ytterligere en dytt i riktig retning:

– Det gir oss en egen aura å komme inn i slike unike lokaler. Vi gleder oss stort til å flytte inn, og så håper vi å bli værende der atskillig lengre enn ti år, sier Fallrø til Bok365.

Kagge forlag akter ikke å benytte hele arealet:

– Vi har verken behov for, eller økonomi til, å ta hele bygget i bruk. I utgangspunktet vil legge beslag på førsteetasjen – ved at den gamle kafeen, den gamle museumsbutikken og det storslåtte auditoriet blir bokhall og publikumsområde, mens forlagets lokaler blir liggende i tilstøtende arealer, sier Tuva Ørbeck Sørheim.

Kagge-kunst

Helt uten «link» til museets gamle bruksområde, blir dette ikke. Det vil også bli mulig å se deler av Erling Kagges egen kunstsamling:

– I første omgang tenker vi at dette blir utvalgte kunstverk i publikumsområdet, forteller Ørbeck Sørheim.

– Det er rikelig med utstillingsplass oppover i etasjene?

– Vi har hatt en innledende dialog med Sparebankstiftelsen om å bruke noen av de flotte utstillingsrommene i 2. etasje til Erlings samling, og kunstnere han inviterer. Dette blir uansett et helt annet og atskillig mer ambisiøst prosjekt – og ikke i Kagge forlags regi, sier Ørbeck Sørheim, og legger til: – Det koster å sende kunstverk over landegrenser, det er snakk om betydelige transport- og forsikringsutgifter, og ikke minst må vi ha kontinuerlig vakthold i utstillingslokalene. Da beveger vi oss inn i et terreng av tilskudd og budsjetter som ligger langt utenfor vanlig forlags- og bokhandeldrift.