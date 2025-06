Festivalsjefens guide til Litteraturfestivalen

Fra samisk åpningsforestilling til Murakami på scenen og festnatt for unge forfattere. Festivalsjef Marit Borkenhagen trekker fram programposter hun mener publikum bør få med seg når Litteraturfestivalen feirer 30 år.

I dag åpner Litteraturfestivalen på Lillehammer for 30. gang.

Festivalen skal i år løfte fram viktige stemmer fra Sapmi og nordlige minoriteter og ifølge festivalsjef Marit Borkenhagen kan de feire 30-årsjubileet med den beste festivalen så langt i rekka.

– Dette har vært et veldig givende festivalår hvor vi har jobbet i medvind og fått til veldig mye av det vi håpet på, skriver hun til Bok365 og fortsetter:

– Vi får mange positive tilbakemeldinger på programmet og ser at publikumsinteressen er stor, både på arrangementer hvor vi selger billetter og på skole- og barnehageprogrammet hvor det er påmelding. Vi har også opplevd at det har vært lettere å få med mange nok frivillige i år, de har kommet til oss i stedet for at vi har måttet gjøre en stor rekrutteringsjobb, og det er i seg selv en fantastisk jubileumsgave.

Rekordinteresse for Murakami

Festivalen opplevde rekordinteresse da de før jul i fjor la ut billettene til «Murakami og musikken» møtet mellom den japanske forfatteren, Haruki Murakami, og den norske jazzpianisten Bugge Wesseltoft. Billettene ble revet vekk på få minutter. Billettene til Murakamis samtale med kronprinsesse Mette-Marit solgte også fort.

– Å ha Murakami i programmet har bidratt til økt interesse for hele bredden i programmet, mener festivalsjefen.

Selv gleder hun seg kanskje aller mest til Banknatta med feiring av den unge litteraturen fredag kveld.

– For tredje gang samarbeider vi med Morgenbladet om en kåring av de ti beste forfatterne under 35 år. Listen blir offentliggjort torsdag kveld i festivaluka og fredagen er det duket for debatt om lista i regi av kritikerlaget og ikke minst et festhøydepunkt av en banknatt hvor vi skal feire de unge forfatterne. Banknatta er en kveld med mye folk og avslappet stemning som pleier å ende med at både forfattere og festivalpublikum slipper seg løs på dansegulvet.

Sjefens guide

I tillegg anbefaler festivalsjefen at publikum får med seg disse fem programpostene i år:

1. Åpningsforestillingen, tirsdag 3. juni kl. 19.00 i Maihaugsalen

– Det blir en flott mønstring av samisk og kvens litteratur og kultur med blant andre Kathrine Nedrejord, Synnøve Person, M. Seppola Simonsen, Niillas Holmberg og DJ-kollektivet «Article 3». Vi har samarbeidet med Åarjelhsaemien Teatere og Kvääniteatteri og har med oss Ida Løken Valkepää som regissør. Jeg tror det kommer til å bli veldig bra.

2. Bjørnsonfordraget: Sofi Oksanen: Å stjele et lands fremtid. Onsdag 4. juni kl. 14.00, Kulturhuset Banken

– Russland har deportert titusenvis av ukrainske barn siden 2014. Bare noen få av dem har blitt gjenforent med sine ukrainske familier. Deportering av barn er en krigsforbrytelse, men denne pågående handlingen ser ikke ut til å være en del av fredssamtalene. Hvorfor? Hva er formålet med å deportere ukrainske barn, og hvorfor hører vi så lite om dem? Dette er blant spørsmålene den finsk-estiske Bjørnsonprisvinneren Sofi Oksanen vil komme inn på i sitt foredrag.

3. Haruki Murakami og musikken. Lørdag 7. juni kl. 17.00.

– Dette skjer bare én gang; at Murakami møter Bugge Wesseltoft, en jazzmusiker av internasjonalt format, på scenen og diskuterer musikk og litteratur. Arrangementet ble utsolgt på rekordtid så dette er et arrangement vi vet at mange flere enn de som faktisk får oppleve det gjerne skulle fått med seg.

Utsolgt er også arrangementet «Kongelig møte» hvor Kronprinsesse Mette-Marit intervjuer Murakami.

4. Debattrekka som bringer publikum jorda rundt på 4 dager. Onsdag til fredag kl. 16.00 på Lillehammer bibliotek

– Håkon Haugsbø leder de daglige debattene og i løpet av uka har vi med oss profilerte forfattere, forskere og samfunnsdebattanter som diskuterer spørsmålene: USA – demokratiets oppløsning. Russland – hva gjør Putin etter Ukraina? Kina – veien mot en ny verdensorden. Europa – briste eller bære?

5. Sammen om leseløft. Onsdag 4. juni kl. 13.00, Lillehammer kino

– Seminar for lærere og bibliotekarer hvor tema er hva som skal til for å snu de negative lesetrendene. I løpet av seminaret får de nesten 200 deltakerne innføring i metodikk og leselystprosjekte/r som Boklek, Lesekvart +, Barnebokbad etc. som har vist seg å fungere godt og som forhåpentligvis kan være til inspirasjon for flere å benytte seg av.