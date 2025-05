Feiret Pippi i Oslo: – Hun ligner mormor

Olle Nyman mener hans mormor, Astrid Lindgren, ville blitt rørt over hvordan Pippi blir feiret 80 år etter første bok kom ut. De to ligner mer enn mange tror, mener han.

– Ikke mange bøker fra 40-tallet har fortsatt samme gjennomslagskraft. Pippi har mange egenskaper som er like viktige i dag som for 80 år siden. Humoren holder seg, og det hun står for er fortsatt viktig.

Det sier Olle Nyman, et av barnebarna til Astrid Lindgren og juridisk sjef i The Astrid Lindgren Company, til Bok365.

I år er det 80 år siden boka om den rødhårede jenta med det lange navnet, Pippilotta Viktualia Rullegardina Krusemynte Efraimsdatter Langstrømpe, først ble publisert.

Den kruttsterke jenta ble til da Astrid Lindgrens datter Karin, som var syv år og syk, ba moren fortelle om ei jente som het Pippi. Lindgren skrev ned historiene og ga det første manuset til sin datter på hennes tiårsdag, 21. mai 1945. Den første Pippi-boken ble refusert av Bonnier, men ble så utgitt av Rabén & Sjögren i november samme år.

Den mangefasetterte Pippi har siden fascinert barn og voksne over hele kloden, og hennes fødselsdag feires hvert år den 21. mai. I anledning Pippis 80-årsdag arrangerte den svenske ambassaden i Oslo en storstilt fest for den litterære rollefiguren.

Olle Nyman mener det var riktig å legge egen feiring av Pippi-dagen til Norge.

– Ambassaden hadde et vellykket arrangement for jubileet til Emil for to år siden, og det er fint å komme hit igjen. Men vi har også en feiring i Stockholm, og i morgen skal vi feire i København, forteller han.

Lindgren lignet Pippi

Nyman er glad for at Pippi, som står opp mot mobbere og autoriteter, får stadig flere generasjoner av barn til å ville lese bøker.

Hun liker å leke med ord og tar alltid barnas parti, sa han i panelsamtalen etterpå.

Til Bok365 forteller Olle Nyman om en mormor som alltid var hakket mer leken og oppmerksom mot barnebarna enn andre voksne. Han mener Lindgren minnet mye om Pippi.

– Begge er og var lekne, rettferdige, generøse, står opp for de svake og bryr seg om dyr. Når man tenker etter, kan man se ganske mange paralleller mellom de to. Jeg tror ikke mormor var bevisst det i særlig grad, men hun hadde mange av de kvalitetene folk liker med Pippi, forteller han.

Internasjonal feiring

Pippi skal i år feires på biblioteker og ambassader over hele verden. Det blir også flere utstillinger og markeringer i regi av det familieeide Astrid Lindgren Company.

I anledningen er bøkene oversatt til det 80. språket, nigeriansk pidgin, og familiebedriften og lokale forlag gir ut gratismateriell som skal oppfordre barn til å være like modige og rettferdige som Pippi.

Nyman tror hans egen mormor ville blitt stum av begeistring om hun visste hvordan Pippi ble feiret verden over dette året.

– Hun hadde aldri trodd at hun selv – og karakterene hennes – ville få så stor gjennomslagskraft, selv mer enn 20 år etter at hun selv døde. Jeg tror hun ville vært veldig glad, le for seg selv og felle en tåre, smiler han.

Barnebarnet tror at Pippi kommer til å være populær i 100 år til.

– Vi tror verden behøver forbilder som Pippi – herlige og morsomme jenter i ni års alderen. Men om hun skal leve videre på samme måte, må hun fornyes i nye tolkninger, nye illustrasjoner, nye filmer og teaterforestillinger. Men vi må aldri gjøre henne til en annen, sier han.

Under feiringen i Oslo ble det annonsert at «Pippi på Sirkus» blir satt opp på Det Norske Teatret til neste år.

Skaper leselyst

Nyman mener Pippis viktigste egenskap er at hun er seg selv, og han håper barn lar seg inspirere av det.

– Det er så lett, for både barn og voksne, å forsøke å passe inn og gjøre som alle andre. Hadde alle våget å la sin egen personlighet få blomstre, ville verden blitt rikere, morsommere og gladere, mener han.

Leder av Forleggerforeningen, Trine Skei Grande, deltok også i panelsamtalen om Pippi sammen med Olle Nyman og Åsa Lindeborg, ledet av Ragnfrid Trohaug, forlagssjef for barnebøker hos Cappelen Damm.

Grande fortalte at Pippi inspirerte henne til å håndtere hennes egen ensomhetsfølelse som barn. Hun tror spennende historier, som den om frøken Langstrømpe, kan bidra til leselyst.

– Det er helt avgjørende å ha en bredde av bøker tilgjengelig for barn. Vi voksne liker å lese fantastiske historier om folk som er annerledes enn oss. Det liker også barna. Derfor treffer Pippi, sier hun til Bok365.