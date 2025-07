Døråpner heller enn dørvakt

DAGENS SOMMERGJEST: Vidar Strøm Fallrø er sjefredaktør for skjønnlitteratur i Kagge Forlag.

Det er tre år siden Kagge hentet Vidar Strøm Fallrø for å lede forlagets den gang nye skjønnlitterære satsing. Før dette hadde Fallrø vært 13 år i Aschehoug, senest som forlagsredaktør for oversatt skjønnlitteratur.

– Hvordan vil du beskrive bokvåren, Vidar?

– Den har vært hektisk, oppløftende og veldig god, både for oss i Kagge og for hele bransjen, ser det ut til.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år?

– Oversettelsen av Rebecca Makkais Vi var de håpefulle var en fryd, Hilde Stubhaug har gjort en fantastisk jobb, og minte meg på hvorfor jeg har ivret etter å få den ut på norsk i årevis. Jeg har skreket om den i månedsvis, så kan gjerne gjøre det her også, for alle må bare lese! Den handler om å være menneske midt i AIDS-epidemien i Chicago på 1980-tallet, om å prøve å overleve som menneske, om å prøve å få lov til fortsatt å være menneske, samtidig som vennene dine dør som fluer rundt deg. Vennene dine, som er din valgte familie, som betyr alt. Det er hjerteskjærende lesning, den river og sliter i deg, men er samtidig varm og håpefull. Det er en av de virkelig store romanene for meg.

– Hvilken bok ligger øverst i bokbunken i ferien?

Gleder meg veldig til å lese den nye romanen til Adichie, det er alltid en stor opplevelse å lese henne.

– Hvilke planer har du for sommeren?

–Det blir en variert sommer, mye hit og dit, til Stavanger, Luster, Nederland og Spania, men det blir også tid til deilige hjemmedager på Nesodden.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Sol, bading, grillmat, gode bøker og sene sommerkvelder med bra folk.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– En buffet av alt som er godt: grillmat, reker, salater, bær og is.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Det måtte blitt et langbord av gode venner. I en hage ved sjøen, med muligheter for kveldsbading, latter, musikk, skål og skrål.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Da ser jeg for meg at buketten er så gigantisk at jeg kan dele den opp i mange små og gitt en blomst til alle forfatterne, som takk for de gode og viktige bøkene.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Da hadde det blitt travelt. Et irreversibelt momsfritak på bøker for alltid, betydelig økning av innkjøpsordningen for særlig oversatt skjønnlitteratur og sakprosa, sørget for nødvendig regulering av strømmemarkedet i bokloven, og naturligvis gitt mye mer penger til stipendordningene til forfatterne.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Et bortimot umulig spørsmål. Heller enn at én bok skulle vært obligatorisk for alle, ville jeg satt inn tiltak for økt leselyst i skolen. Ikke tvinge bøkene på elevene, men satt av mer tid i læreplanen til å lese, snakke om bøkene, diskutere, utforske og leke. Døråpner heller enn dørvakt.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– Nå leses det som aldri før! Sterk vekst i alle sjangre!

– Og hvordan går det så med den skjønnlitterære satsningen i Kagge?

– Er det lov å svare forrykende på noe slikt? Ja, det synes jeg. Mektig imponert over mine gode redaktørkollegaer og alle de strålende bøkene som utgis, og hvordan salgs- og markedsavdelingen får til så mye med hver og en av dem. At vi allerede er her, med så mange sterke stemmer og kommersielle suksesser, etter bare tre år, er skikkelig motiverende – og ekstremt gøy!