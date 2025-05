En av tre foreldre oppgir at de leser ingen eller få bøker for barna sine. Jeg drømmer om bugnende barnehagebibliotek i alle barnehager, skriver Pia Elisabeth Dedichen Paulsrud, fag- og kvalitetsdirektør i Espirabarnehagene.

Hva gjør egentlig Trollet i fossen? En gang jeg gikk på tur falt jeg i en bekk! Og du, vet du hva? Jeg glemte å ta med badebukse, akkurat sånn som Bukkene Bruse, ha-ha!

Når vi leser bøker med barn er det en rekke viktige spørsmål som skal stilles og mange spennende erfaringer som skal deles. Felles boklesing inviterer til så mye – blant annet undring, læring, lek og ikke minst nærhet og fellesskap.

I en kronikk på bok365.no ble det nylig ble pekt på at over en halv million nordmenn har så svake leseferdigheter at de strever med å lese og forstå betydningsfull informasjon. Det er et alvorlig varsko. Skal vi bygge kraft og fellesskap i samfunnet, må vi begynne med de yngste barna. Da må vi være enda mer ambisiøse i satsingen på lesing – og barnehagen er det aller viktigste stedet å starte.

Leser få bøker

Dessverre leser vi mindre for barna våre. En av tre foreldre oppgir at de leser ingen eller få bøker for barna sine. Og lesegleden til norske 10-åringer er lavest av alle i den internasjonale PIRLS-undersøkelsen. Hverdagen er travel, både for barnehageansatte og barnefamilier. Kanskje er det sånn at boklesingen har forsvunnet i travelheten for mange av oss? Den gode nyheten er at barn i barnehagealder virkelig ønsker å bli lest for og med!

I barnehagen opplever vi at små ettåringer stabber rundt med en bok i hånda, på jakt etter en felles leseopplevelse. De rygger inn mot et godt og varmt fang for å oppdage og dele nye ord, bilder og fortellinger – om klassikere som Bukkene Bruse og Albert Åberg, men også om nyere bekjentskaper som Babblarna og Minsten. For de eldre barna kan fellesskapet rundt en engasjerende historie være drivkraften. Å le sammen av at hodet til Odd blir hardkokt av forelskelse. Eller å kjenne seg igjen i alle følelsene til Felix. En god bok åpner opp for å lytte til andres perspektiver og til å dele egne erfaringer. Boklesing inviterer til viktige samtaler om livet. Hvordan kjennes det å være redd? Hvorfor bor babyer inne i magen? Og må alle begynne på skolen?

Barnehagebibliotek

Vi har de siste årene startet opp egne barnehagebibliotek med utlånsordning i en rekke av våre barnehager. Herfra fortelles det begeistrede historier om økt leseglede og leselyst, både i barnehagen og i hjemmene. I en intern undersøkelse beskriver 88 prosent av barnehagene med barnehagebibliotek at de opplever økt leselyst hos barna. Foreldre forteller at de setter stor pris på å kunne låne med seg favorittbøker hjem fra barnehagen i en travel hverdag. Noen foreldre opplever at barna deres krever at det lånes med en bok hjem fra barnehagen, hver eneste dag, og ikke minst at den leses! Når vi vet at lesing i hjemmet kan utjevne sosiale forskjeller blir dette betydningsfullt. Rik og god tilgang på bøker er en viktig nøkkel til både leselyst, leseglede og senere leseferdigheter. Og det er ikke alltid så mye som skal til. Forskning fra pandemien viser at bare 15 minutters høytlesning er nok til å gjøre underverker for ordforrådet til barna.

Jeg drømmer om bugnende barnehagebibliotek i alle barnehager. Det finnes så mye god barnelitteratur, både gamle, gode klassikere og nye, spennende perler. Når nesten alle norske barn går i barnehagen, må vi sørge for at bøkene er der barna er. Norske folkebibliotek har et fantastisk tilbud, men de er fremdeles lite brukt, både av familier og av barnehager. Vi ser av folkebibliotekenes statistikk at det er en liten økning i utlån av barnebøker. Men, med en utlånsstatistikk på magre 2,3 bøker pr. innbygger pr. år trenger vi så mye, mye mer. Jeg ønsker meg en satsing på egne barnehagebibliotek i alle barnehager, for alle barn. Det kan bety mye for mange, men kanskje spesielt for de som trenger det mest.

Vi må våge å tenke stort om de små. Leseglede og leselyst som starter tidlig kan komme til å vare hele livet!

PIA ELISABETH DEDICHEN PAULSRUD

Ph.d.-kandidat og fag- og kvalitetsdirektør i Espirabarnehagene