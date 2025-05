Den prisbelønte forfatteren til Norge

Den prisbelønte forfatteren Marilynne Robinson har meldt sin ankomst til Kapittelfestivalen i Stavanger.

Det melder Vårt Land. Daglig leder for Kapittelfestivalen, Birk Florian Fischer Magnussen, sier at festivalledelsen hadde en fjern drøm om å få Robinson til Stavanger da de valgte Bibelen som tema.

– Hun er en forfatter og tenker som jeg vet betyr mye for mange lesere i Norge. Så dette er stort for oss. Her gjelder det å innfinne seg, for denne muligheten kommer ikke igjen.

Tidligere har både forlagene hennes her til lands så vel som litteraturhus og andre litteraturfestivaler flere ganger forsøkt å få Marilynne Robinson til Norge, ifølge avisen.

Hun regnes som en av USAs viktigste nålevende forfattere, og har gjennom et langt forfatterskap utforsket spørsmål knyttet til tro, eksistens, nåde og menneskelig verdighet. Litteraturanmelder Live Lundh beskriver henne som «en intellektuell superstjerne»:

– Som romanforfatter er hun ikke vanskelig å lese, men som essayist er hun krevende.

Marilynne Robinson debuterte med romanen «Housekeeping» – på norsk «Over broen» – i 1980. I årene 2004 til 2020 kom den såkalte Gilead-kvartetten , med bøkene «Gilead» (2004), «Hjem» (2008), «Lila» (2014) og «Jack» (2020). Hun fikk Pulitzerprisen for den første boken.

Kapittel , Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, finner sted 17. til 21. september.