April-spøk!

Gikk du på vår aprilsnarr-spøk?

Innfører BookTok-toll, skrev vår redaksjon i dag over et bilde av kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

I saken argumenterer Jaffery for at en toll er et nødvendig og forhåpentligvis effektivt grep for å verne om litteraturen og språket i et lite språksamfunn som vårt.

Mange har stusset over saken og vi har fått ulike kommentarer som alt fra «Lo godt av denne» til «uheldig aprilsnarr».

For sannheten er at dette ikke er sant, men en spøk i anledning dagens dato, 1. april.

Vi dementerer derfor budskapet.