Bra mai-tall for bøkene

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Forleggerforeningen har offentliggjort inntektene for mai. Veksten fra i fjor er fortsatt så høy som 10 prosent.

Mange fryktet årets mai-tall for inntektene til forlagene. Tallene er de første uten det tradisjonelle «vårslippet» som alltid tidligere har funnet sted 1.mai.

Fra Bokavtale til Boklov

Bokloven trådde i kraft 1. januar 2024, og erstattet den tidligere Bokavtalen mellom forleggerne og bokhandel. I fjor var det fortsatt slik at alle utgivelser kunne få ny pris 1.mai. I år er det midlertid slik at mulighetene for prisendring kun løper 12 måneder etter utgivelse. Tallene for månedsstatistikken er dermed ikke helt samsvarende med året før.

I fjor var det altså prisreduksjoner over hele fjøla i mai. I år ikke. Hvordan ville dette påvirke statistikken? Noe nedgang er å spore, men ikke direkte dramatisk.

I 2024 summerte forlagsinntektene i mai seg til 115 millioner kroner. I år ble samme tall 103 millioner.

Akkumulert for året viser inntektene ha økt 9,5 prosent til 566 millioner kroner.

Av dette utgjør sakprosa (+13 prosent) og skjønnlitteratur (+11 prosent) begge nær 140 millioner kroner hver seg. Over disk kan man for enkelhets skyld doble disse tallene.

Den store vinneren så langt i år er norsk skjønnlitteratur for voksne med en vekst på 71 prosent (32 millioner kroner). Norsk skjønnlitteratur for barn utgjør hele 37 millioner kroner (+15 prosent).

Billigbøker nærmer seg 100 millioner kroner i forlagsinntekter etter årets fem første måneder.

Skolebøker er som vanlig deprimerende med en nedgang på 7 prosent (80 millioner kroner).

Lærebøker er imidlertid et lyspunkt med en oppgang på 18 prosent (64 millioner kroner).

Strømmeinntektene er ikke inkludert i tallene.

Alle tallene fra Forleggerforeningen kan du lese her.