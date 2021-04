Bonnier kjøper Kagge

– Jeg har blandede følelser, men nå var den rette timingen, sier Erling Kagge.

– Jätteglad. Bonnier-sjef Håkan Rudels oppsummerer sine følelser med ett ord. – Det har vært en lang prosess, med en lykkelig slutt. Dette er noe Erling og jeg har snakket om, til og fra, i snart fire år.

I morges sprakk bomben: Svenske Bonnier kjøper Erling Kagges forlagsimperium med Kagge Forlag og J M Stenersens Forlag.

Mens Bonnier-sjefen er «jätteglad», er Kagge hakket mer temperert:

– Det føles litt underlig. Forlaget har vært 25 år av mitt liv, og er en stor del av min identitet. Men skulle jeg først selge, så er riktig timing med stor sannsynlighet nå, sier Erling Kagge til BOK365.

Timing vet han ett og annet om. I 2003 kjøpte han Richard Prince’s kunstverk «Surfing Nurse» for 350 000 kroner. Bare fem år senere, på nyåret 2008, solgte han det på auksjon i London for 22,2 millioner kroner.

Prisene presset opp

Kjøpetrangen i nordisk bokbransje har vist seg å være betydelig de siste årene. Bonnier og Storytel/Norstedts har hatt anselige summer til investeringer og ekspansjon. Det samme har Egmont, Politiken og dansk Gyldendal. Det faktum at det ikke er altfor mange større, uavhengige nordiske forlagsaktører igjen å kjøpe opp, har bidratt til å presse opp prisene.

Hverken Rudels eller Kagge vil kommentere kjøpesummen. Det gjør heller ikke den kortfattede meldingen Bonnier sendte ut på Stockholmsbörsen om Kagge-oppkjøpet før åpning i dag. Selv om Norge er påskestengt er det som kjent vanlig handledag hos svenskene – og i de fleste andre land.

– Kan vi anta at det ikke var snakk om noen ubetydelig sum?

– Dere kan anta hva dere vil for meg, men la meg si det slik: Jeg kunne selge, men jeg måtte definitivt ikke. Det påvirker jo prisen, sier Kagge.

Det siste er det gode holdepunkter for. De senere årene har Kagge- og Stenersen-omsetningen totalt ligget oppunder 120 millioner kroner per år, og årsoverskuddene har jevnt og trutt klokket inn på rundt 15 mill. kroner. Dette har gitt en jevn og solid pengestrøm til 98 prosent-eier Erling Kagge.

Kulturprosjekt med løft

– Hva skal du så med enda mer penger?

– Jeg trenger ikke enda mer penger til å finansiere livet jeg har i dag, med forlag, reising og samling av kunst. Stort sett har jeg kjøpt den kunsten jeg har ønsket. Blir kunstverkene mine altfor verdifulle, kan jeg ikke lenger ha dem hengende på veggen hjemme, og da er jo litt av hensikten borte. Så, jeg har også solgt med hyggelig avanse, penger som jeg har reinvestert i nye lovende kunstnere jeg liker.

– Hvorfor velger du da å selge forlagsvirksomheten?

– Jeg har vel noen andre planer, da? Sier Kagge kryptisk.

– Som?

– Det har jeg ingen planer om å fortelle her. Jeg kan si såpass som at det er snakk om et kulturprosjekt som det er betydelig løft over, sier Kagge, som plent nekter å røpe noe mer.

Vil savne gjengen

Han understreker at han kommer til å savne å møte «den fantastiske gjengen» i forlaget som han har vært sammen med nesten hver eneste dag. Nettopp de ansatte har vært et viktig punkt i forhandlingene med den svenske bokgiganten:

– Bonnier tar med seg samtlige ansatte videre. Det var en forutsetning for handelen, sier Kagge, som lover «tidenes avskjedsfest».

– Hvordan reagerte de ansatte?

– Så langt er bare ledersjiktet orientert, det ble de sent i går kveld. Det måtte dessverre bli slik av børssensitive hensyn, sier Kagge.

– Business as usual

Salget av Kagge kommer som en overraskelse, men ikke som noe sjokk. At det var Bonnier som endte opp på kjøpersiden akkurat nå, var mer oppsiktsvekkende. Bonnier har allerede oppkjøpet av Strawberry Publishing på Konkurransetilsynets bord.

– Kan Kagge-oppkjøpet tolkes som at Bonnier og Egmont har kommet til enighet om en plan for Cappelen Damm?

– Jeg er grunnleggende uenig i premissene for spørsmålet, og litt overrasket over at noen mener vi «åpenbart kan bli for dominerende» når vi ser hvor tungt andre norske aktører sitter vertikalt i bokbransjen. Utover dette har jeg ingen kommentar, sier Håkan Rudels. Han er også ordknapp med tanke på hvordan Bonniers norske forlagsbesittelser skal drives videre:

– Det blir business as usual, sier Rudels.

Han gjør seg imidlertid noen tanker om forlagene han har kjøpt i løpet av det siste halvåret – og hva som forener disse:

– De har begge vært drevet av «grabbar» med stor motor, god teft og en offensiv holdning til forleggeriet. Det har jeg stor sans for. De har klart å se mulighetene i en konservativ bransje.