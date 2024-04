Bokpant på bøker

Det blir pant på bøker fra 1. januar 2024. – Viktig både for kulturen og for miljøet, sier kulturminister Lubna Jaffery.

Fra og med neste år er det duket for pant på bøker. Det er resultatet av lengre samtaler mellom Klima- og miljødepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet.

– Gjennom EØS-avtalen skal vi bidra til at EU får gjennomført sine mål, ved at 85 prosent av papir og 55 prosent av plast skal gjenvinnes innen 2030. I den sammenheng blir bokpanten et viktig bidrag, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Den nye ordningen vil også komme litteraturen til gode:

– Det har vært viktig for oss å presentere en ordning vi også tror vil kunne få stor oppslutning i bokbransjen. En andel av panten vil derfor bli tilbakeført til litteraturfeltet, for å styrke det norske språk og forfatterøkonomien gjennom økte stipender, sier kulturminister Lubna Jaffery.

Lik pant for alle bøker

Bokpanten er satt til 10 kroner. Halvparten går til statskassen som en ren miljøavgift, tre kroner går til den som håndterer returen, og to kroner går tilbake til litteraturfeltet over Kulturdepartementets budsjett.

– Vil dette kunne påvirke bokprisene?

– Noe slikt vil ikke vi forskuttere. Uansett vil jo dette over et lengre løp bli et nullsum-regnestykke for bokkjøperne, sier Lubna Jaffery.

– Dere skiller ikke mellom boktyper. Relativt sett vil bokpanten utgjøre en større andel av pocketprisen?

– Det stemmer, men dette er det gode håndteringsmessige grunner for, sier Lubna Jaffery.

Kan bli avgiftsbelagt

Regjeringskollega Bjelland Eriksen utdyper:

– Pocketbøkene er ofte langt billigere å håndtere, etter som papirandelen er høyere. Slik sett er de mer verdifulle i gjenvinningsøyemed. Innbundne bøker med mer sammensatt bindmateriale, samt endel firefarger-produksjoner er mer komplekse. De kan sammenlignes med drikkekartonger, hvor i snitt 75 prosent av vekten er papir. Resten utgjøres gjerne av aluminiums- eller plastbelegg på innsiden for å ivareta produktet, plastkorker eller plastvinduer. Alt skal resirkuleres. Vi har landet på at lik pant er lettest å kommunisere, men at det på sikt kan være aktuelt å avgiftsbelegge mer «miljøfiendtlige» bøker ytterligere – eventuelt se på mva-fritaket for disse.

Alle bøker utgitt fra og med 1. januar vil bli utstyrt med det nye pantemerket for bøker, samt en unik QR-kode med innebygget løpenummer, som gjør at samme bok ikke kan pantes to ganger.

– Hva med eldre bøker?

– Per i dag har vi ikke budsjett til å utbetale pant på bøker det ikke er blitt innbetalt pant på i utgangspunktet. Vi har diskutert forskjellige lavere kilopris-modeller her, men dette er noe vi må komme tilbake til, sier Jaffery.

Bokhandler og miljøstasjoner

Ifølge klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen er det miljøstasjoner og bokhandlere landet rundt som bli mottakssteder:

– Primært håper vi at bokhandlerne vil gå inn i ordningen på frivillig basis. Ingen vil bli tvunget inn i første omgang, men noe av forutsetningen for at ordningen skal kunne fungere er at alle er med på dette. Skulle vi mot formodning ikke lykkes med dette, må vi vurdere om ikke dette bør inn i forskriftene til den nye bokloven.