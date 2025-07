En blomsterbukett til Heidi Bærland

DAGENS SOMMERGJEST: I dag skal vi til hjembyen Bergen. Der møter vi sjefen i Akademia, Sylvi Rommetveit Steine.

Akademika er landets tredje største bokhandlerkjede med en omsetning på over 400 millioner kroner. Sylvi Rommetveit Steine overtok i fjor som daglig leder i kjeden etter gründer Arnstein Bjørke.

Steine er vaskekte bergenser med 27 års erfaring i bokbransjen. Hun har fartstid fra Melvær, Norli, Ark og Studia før hun landet i Akademika. Hun begynte i bokhandel primært fordi hun elsker å lese, men må nå tidvis minne seg selv på hva det egentlig handler om når arbeidsdagene helst består av strategi, IT-utvikling og økonomi.

– Hvordan vil du beskrive denne bokvåren, Sylvi?

– Denne bokvåren har jeg tillatt meg selv å lese det jeg hadde lyst til, i stedet for det som er nytt innen skjønnlitteraturen, og har fulgt skammelig lite med. Til gjengjeld har jeg fulgt godt med på hvilke fagbøker som har kommet ut, og 2025 ser ut til å bli et godt utgivelsesår for norske fagbøker.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år?

– Jeg har gjenopplevd Hamsuns «Markens grøde», og det var en like stor opplevelse nå som da jeg leste den første gangen, da jeg gikk på videregående.

– Hvilken bok ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Aldri bare en bok – noe for enhver sinnsstemning og overskudd. Men Samuel Bjørk sin siste, «Tua» av Annika Norlin, «Igen» av Twenge, «Verdens vanskeligste yrke» av Nils Johan Ringdal og «Lønnsdannelse og samfunnsøkonomi» av Ragnar Nymoen står på foreløpig leseliste.

– Hvilke planer har du for sommeren?

– Jeg skal endelig utforske Østerrike, gå på fjellet i Norge – væravhengig hvor – og tilbringe late sommerdager på hytten med venner og familie.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Fjellturer, båtturer, god mat og godt selskap.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Jeg er nesten altetende, så svaret blir vel hva som helst som ikke krever at jeg lager mat i timevis. Gjerne servert med et godt glass kald Sancerre eller en myk Chianti.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Den listen er for lang til å ramse opp. Jeg synes alltid det er spennende å snakke med mennesker som mener noe annet enn meg selv, og å høre resonnementene deres. Men i denne sammenhengen syns jeg vel det hadde vært kjekt om kulturministeren tok en tur innom hytten min i sommer, så kunne vi vært bergensere begge to.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Jeg vil gjerne gi en bukett til Heidi Bærland som driver Bø Bok og Papir. Hun har turt å starte opp bokhandel på egenhånd på tross av, fordi hun elsker bøker og å drive bokhandel. Heidi er den type bokhandler som formidler bøker og forfatterskap med lidenskap, og legger ned en voldsom innsats for bøkene.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Det er vel ikke så mye man rekker på en høst. Men jeg ville nok satt i gang et tett samarbeid med Kunnskapsministeren og ministeren for Forskning og høyere utdanning med det formålet å legge helhetlige og langsiktige planer for lesing, læring og påvirkning fra digitale læremidler og andre digitale kilder.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Bare en? I dagens politiske klima, og i lys av alt som skjer rundt oss slår jeg et slag for «Noas barn» av Eric-Emmanuel Schmitt. Det er en virkelig tankevekkende bok som rører sjelen.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– Fagbøker sikres fastpris i 18 måneder!

– Hvilket spørsmål burde jeg ha stilt deg?

– Er bokhandelen med på å skape leselyst også i fremtiden?

– Det er da å håpe?

– Kompetente bokhandlere med stort engasjement har aldri vært viktigere i ungdommers møte med studentlivet, hvor store deler av deres hverdag er basert på algoritmer med tvilsomme motiv.