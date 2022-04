Blir ny Cappelen Damm-sjef

Aslak Sira Myhre blir ny toppsjef i Cappelen Damm.

– Vi kunne ikke bedt om en bedre kandidat. Aslak Sira Myhre har en usedvanlig allsidig bakgrunn fra bøkenes verden. Kartleggingen han har bidratt til rundt den kommende bokloven, har dessuten vært et «kræsjkurs» i hvordan alle deler av bokbransjen fungerer. Jeg er sikker på at han er det rette til å videreføre den formidable jobben Tom Harald [Jenssen] har gjort, og bidra til å ikke bare forsvare den sterke posisjonen Cappelen Damm har i Norge, men også styrke den, sier Cappelen Damms danske styreleder Steffen Kragh.

Litteraturhussjef og nasjonalbibliotekar

49 år gamle Sira Myhre har solid fartstid fra litteratur- og bokbransjen: Han har de siste syv årene vært nasjonalbibliotekar. Før det ledet han Foreningen !les 2003-2007, og var leder for Litteraturhuset i Oslo fra oppstarten i 2007 frem til 2014. Mange kjenner også Aslak Sira Myra som profilert partileder for RV, og som journalist og fotballnerd.

– Nå går du fra leselyst til kommers – kan det bli en brutal overgang?

– Jeg ser det ikke slik. Å lede Norges største forlag innebærer et samfunnsoppdrag, å fremme ytringsfrihet, kunnskapsformidling, leselyst – alt som har med litteratur å gjøre, sier Aslak Sira Myhre, som ikke er redd for å kaste seg ut i business-siden av litteraturfeltet: – Nei, dette er et lagspill, og jeg kommer til et forlagshus med mange rutinerte og svært dyktige medarbeidere. Dessuten har vi lagt opp til en modell hvor jeg får en litt mykere start, og en mulighet til å bli varm i trøya før jeg skal takle de største utfordringene.

Glidende overgang

Tidligere har Cappelen Damm-sjef Tom Harald Jenssen vegret seg for å gi noen eksakt dato for sin avgang. Det får vi heller ikke nå. Aslak Sira Myhre går først inn i en prosjektdirektør-stilling i forlaget, og Jenssen og Sira Myhre skal deretter jobbe side ved side i en periode før sistnevnte overtar roret. De to skal i fellesskap med styret avgjøre eksakt når dette skal skje.

– Det er en klok modell, og en modell alle involverte er komfortable med, forsikrer Tom Harald Jenssen, og legger til: – Så vi må fremdeles vente litt med avskjedsintervjuet.

– Ville det ikke vært på tide med en kvinnelig toppsjef i Norges største forlag?

– Dette er styrets bord, og jeg er trygg på at de har vurdert flere gode kandidater, sier Tom Harald Jenssen.

Etter hva BOK365 erfarer, har det vært en svært målrettet prosess, hvor kun et fåtall kandidater har vært inne i bildet. Også internt på huset har man holdt kortene tett, og kun toppledelsen har vært involvert.

– Grundig jobb

Styreleder Steffen Kragh er ordknapp rundt prosessen:

– Jeg vil nøye meg med å si at vi har gjort en svært grundig jobb her, og kan fastslå at vi ender opp med den beste kandidaten.

– Har dere også vurdert kandidater fra andre nordiske land?

– Vi hadde ikke gjort jobben vår, hvis vi ikke hadde tenkt tanken. Erfaringene viser imidlertid at de store forlagene historisk har gjort det godt ved å bli ledet av toppsjefer fra sine respektive land, sier Kragh.

Interessekonflikt?

De siste månedene har Aslak Sira Myhre vært ansvarlig for utredningen som skal munne ut i et høringsutkast til en ny boklov.

– Frykter du at enkelte kan reagere på timingen her – at de har hatt samtaler med deg i én rolle, mens du egentlig var på vei inn i en annen?

– Nei, jeg håper og tror ikke det. Min rolle har vært å være en lyttepost og innsamler, det er høringsinstansene og embetsverket som skal kjøre dette i mål. Det er heller ikke slik at folk har betrodd meg sine forretningshemmeligheter – her handler det jo om hvilken bokbransjepolitikk og hvilke kjøreregler de ønsker. Så kan man innvende at timingen kanskje ikke er perfekt, men den kunne ikke jeg styre – der var det Cappelen Damm som hadde begge hendene på rattet. Muligheten dukket opp nå, og slik er det jo i arbeidslivet.

– Ligger det an til å bli en god boklov for Cappelen Damm?

– Å nei. Du klarer ikke å lokke meg utpå der, svarer en lattermild Sira Myhre. – Mitt håp – og min tro – er at det skal bli en boklov som hele bokbransjen og litteraturfeltet kan leve godt med.