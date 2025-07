Askeladden fra Manglerud

DAGENS SOMMERGJEST: I dag med reklameguru og forfatter Kjetil Try.

Bøker treffer ulikt. Den boka i fjor som gav meg mest leseglede var kanskje Poker, politikk og reklame og sånn, Kjetil Dyrendahl Trys selvbiografi: Humoristisk, hjertevarm og rørende. Dertil et utfyllende tidsdokument i form av nyere norsk samtidshistorie.

Try nærmest snublet inn i reklamebransjen. Nå har han samarbeidet og vært rådgiver for fire statsministre. Try-konsernet omsetter for godt over en milliard kroner, og er kåret til Norges beste byrå 22 år på rad.

Da boka ble lansert i fjor høst, ble Try bokbadet av finansminister Jens Stoltenberg. Ikke alle forunt. Dessverre gikk boka litt under radaren av fjorårets bokhøst, men den kan med fordel fortsatt plukkes opp i en bokhandel under sommeren.

Kjetil Try debuterte som forfatter i 1997 og har skrevet fire kriminalromaner. Han er gift med Kari Marstein i Gyldendal.

– Hvordan vil du beskrive denne bokvåren, Kjetil?

– Er ikke helt ajour og ligger minst et halvt år på etterskudd. Har kost meg med Jan Kjærstad, Johan Harstad og 2. bind i Munchbiografien av Ivo de Figueiredo.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år?

– Akkurat nå er jeg i gang med Kyrre Andreassens Ikke mennesker jeg kan regne med. Den ligger godt an til å bli en sommerfavoritt.

– Hvilken bok ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Der ligger Rosens Navn av Umberto Eco. Jeg har jo en fortid som krimforfatter og det er sånn sett nesten skammelig at den ikke er lest for lengst.

– Hvilke planer har du for sommeren?

– Klippe gress og finne effektive måter å jage vekk Canadagjess som gjødsler plenen min ved sommerhuset i Sverige. Så langt har det meste vært mislykket, selv hunden vår, Charly har gitt opp.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Som alltid, spise og drikke litt mer av det man har lyst på, som iskrem, sjøkreps, iskald hvit- og rosevin. Også morgenbad da selvfølgelig, uansett vær.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Da tar jeg grillet sjøkreps med en syrlig mangosalat til forrett, deretter røkte svinekoteletter med ny kål og små ferskpotatis. Kålen og potetene dekkes av et passe tykt lag meierismør.

Tror ikke jeg orker noe dessert og velger svart kaffe og en snus i stedet.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Jeg inviterer fire leger med forskjellig spesialistkompetanse og snakker om alle sykdommene jeg har eller som oftest, tror jeg har. De må være veldig interesserte og tålmodige, gjerne diskutere seg i mellom og svare grundig på bekymringene mine.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Uten tvil min kone, Kari Marstein som jobber som sjefredaktør i Gyldendal litteratur. En gave til bok-Norge. Og meg, i den rekkefølgen.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Ringt statsministeren og sagt at det må ha oppstått en misforståelse. Det er jo finansminister jeg ville vært.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Seierherrene av Roy Jacobsen. En suveren bok om oppvekst i Norge og sosialdemokratiets styrker og svakheter.

– Hvilket spørsmål burde jeg ha stilt deg?

– Du ser så ung og sprek ut, Kjetil, har du begynt å trene?

– Har du?

– Nei, men jeg spiser og drikker mye godt om sommeren.