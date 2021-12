Å reise et byggverk

BOKETTERSYNET: Levi Henriksen takker blant annet Richard Ford, Gabriel Garcia Marques og Flannery O’Connor for hvordan de har bidratt til forfatterskapet hans. – De var perfekte deler i byggverket jeg forsøkte å reise, sier Henriksen.

Hvilke bøker er det som virkelig har betydd noe for norske forfattere? Det har Bok365 forsøkt å ta et dypdykk i. Og la det være sagt med en gang: Vårt nye tilskudd til spalte-floraen er heftig inspirert av en utmerket tilsvarende spalte i The Guardian. Denne uka har vi spurt forfatter Levi Henriksen, aktuell med boka Tolv ord fra Oskar Maier (Gyldendal).

Boken jeg leser nå:

Jeg har akkurat lest Sven Ingvars – Ett år i taget av Anders Nilsson. Den var ikke veldig bra. Den neste boka blir sikkert Renegades – Born in the USA av Barack Obama og Bruce Springsteen, mens jeg virkelig gleder meg til å lese Another kind of Eden av James Lee Burke. Den har jeg hatt en stund, men siden min favorittforfatter er 84 år gjelder det å virkelig sette av tid til å nyte hver nye bok.

Boken som forandret livet mitt:

Hardyguttene og radiomysteriet av Franklin W. Dixon eller Hjortefot i skogen av Edward S. Ellis, fordi disse bøkene sådde i meg en livslang leselyst og lesenysgjerrighet.

Boken jeg skulle ønske at jeg hadde skrevet:

Bibelen.

Boken som har påvirket min skriving og mitt forfatterskap mest:

Det er flere bøker. Rock Springs av Richard Ford, Kjærlighet i koleraens tid av Gabriel Garcia Marques, The good brother av Chris Offutt og Dommens dag av Flannery O’Connor. Alle var perfekte deler i byggverket jeg forsøkte å reise.

Boken jeg synes er mest undervurdert:

Hestekrefter av Lars Mytting.

Den siste boken som fikk meg til å le:

A really big lunch av Jim Harrison.

Boken om mitt liv – tittel

«De utålmodige av hjertet». Dette er for øvrig tittelen på den siste plata til Levi Henriksen & Babylon Badlands, og en perfekt tittel på boken om mitt liv. Takk Stefan Zweig.